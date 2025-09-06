【モデルプレス＝2025/09/06】兄弟インフルエンサー・もーりー（森英寿）としゅーと（森愁斗）が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。【写真】もーりーしゅーと、クールにランウェイ◆もーりーしゅーと、ランウェイトップでWATWINGポーズもーりーはスカルプリントがはいったTシャツにダウンを着こなし。しゅーとは