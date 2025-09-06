※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ草太は同僚・芹との親密な関係を疑われ、夫婦の間に深い溝が生まれてしまいます。しかし実際に関係があったのは藤枝と芹であることを芹の夫・蓮斗が暴露。やがて藤枝の妻にもこの事実が明かされ、激怒した妻は離婚を宣言し、2人に慰謝料を請求することに。「何も得られなかった」と肩を落とす芹に対し、藤枝は「これで一