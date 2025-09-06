アニメ「Go！プリンセスプリキュア」天ノ川きらら／キュアトゥインクル役などで知られる声優の山村響が5日、X（旧ツイッター）を更新。生成AIナレーションとして自身の声を無断で使用している動画を発見したことを明かした。問題の動画については、すでに事務所を通じて対応しているという。「どこをどう聞いても自分の声。だけど明らかに自分ではない、読んだこともない文章を自分の声が読んでいる。私の知らないところで」とショ