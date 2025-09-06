次回9月13日（土）よる9時に第9話を放送 櫻井翔主演、日本テレビ系土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）「放送局占拠」。本日9月6日（土）に放送した第8話では、武装集団・“妖（あやかし）”のメンバーである“座敷童”が、人質・忽那翡翠（齊藤なぎさ）であることが明らかになった。齊藤なぎさ コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/dbs3/articles/4827fojcv65g9e6ivjlf.htmlさらに第8話でのラストシーンでは、第1話で天