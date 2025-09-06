【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻井翔が主演を務める日本テレビ系ドラマ『放送局占拠』の第8話が9月6日に放送され、武装集団・妖（あやかし）のメンバーである座敷童の正体が、齊藤なぎさ演じる人質の忽那翡翠であることが明らかになった。 ■ラストシーンでは、さくら（ソニン）が病院を抜け出し捜査指揮本部へ電撃復帰 ADの忽那翡翠は5年前、姉・瑠璃が式根潤平（山口大地）に違法薬物を打たれて死亡。