2025年8月11日（月）、『北海道グミ メロンソフトクリーム味』が新発売されました。 画像：株式会社しゃけを 『北海道グミ メロンソフトクリーム味』は、本年度の北海道お土産グランプリ『North Wave Selection』のグランプリを受賞した北海道の形をした人気商品『北海道グミ ミルクソフトクリーム味』と並ぶシリーズ第2弾として誕生！ 画像：株式会社しゃけを 今回のフレーバーは、北海