6回阪神無死一、三塁、森下が左前に適時打を放つ。捕手石原＝甲子園阪神が逆転勝ちし、3連勝。0―1の四回に佐藤輝の右前打で追い付き、六回は森下の左前打などで2点を勝ち越し、七回は近本と中野の連打で加点した。3番手のドリスが2勝目。拙守の広島は12安打で1点どまりと拙攻で3連敗。