フィギュアスケート木下グループ杯第2日フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）木下グループ杯第2日が6日、大阪府泉佐野市の関空アイスアリーナで行われた。女子フリーで三宅咲綺（シスメックス）が126.50点をマーク。合計196.79点で3位となった。216.59点の千葉百音（木下グループ）がCS初優勝を果たした。国際大会デビュー戦の三宅が、表彰台を確保した。5日のショートプログラム（SP）は2位と好発進。フリーは