◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―１広島（６日・甲子園）セ・リーグ首位の阪神は、広島に逆転勝ち。３位ＤｅＮＡがヤクルトに敗れたため、優勝マジックは試合前の３から１に減り、最短で７日に２リーグ制後の史上最速優勝（パの前後期制を除く）が決まる。阪神は７日の広島戦で勝利すれば、他球団の結果に関わらず優勝が決まる。敗れた場合でも巨人がデーゲームの中日戦（１３時３０分開始）で敗れ、ＤｅＮＡがヤクルト戦（１