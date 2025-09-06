「阪神４−１広島」（６日、甲子園球場）阪神の三塁手・佐藤輝明内野手が３点リードの九回に超ファインプレー。１死一、二塁のピンチで三塁後方に上がったフライを追いかけ、滑り込みながら背走キャッチした。フェンスも気になる場所での美守に、甲子園は大歓声。マウンドの石井も救うスーパープレーとなり、藤川監督からも笑みがこぼれた。２死とした石井は続く末包を三振に仕留め、ゲームセット。４７試合連続無失点とし