関西大学バレーボール連盟秋季リーグ戦「RIGAVILCUP2025」が6日、神戸親和大学で開幕した。初日は女子1部の6試合が行われ、春の覇者・帝塚山大や京都橘大などが白星スタートを切った。春季リーグを制した帝塚山大は、入れ替え戦を勝ち上がり2部から昇格した武庫川女大と対戦。ストレート勝ちを収め、女王の貫禄を見せつけた。また、春季2位の京都橘大は、2部優勝で昇格した芦屋大と激突。フルセットの接戦を制して勝利を