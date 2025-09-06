7回、中野（51）の適時打で盛り上がる阪神ベンチ＝甲子園セ・リーグは6日、首位阪神が広島を4―1で下し、他試合の結果にもより、2年ぶりの優勝へのマジックナンバーは二つ減って「1」となった。7日は甲子園球場で広島と対戦し、勝てば優勝。引き分けた場合は、中日と対戦する2位巨人の引き分けか負けで制覇が決まる。敗れても、巨人が負けた上で3位DeNAがヤクルトに勝てなければ優勝となる。パは首位ソフトバンクが楽天を下し