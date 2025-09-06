気象庁気象庁は6日、茨城県日立市で5日午後に発生した激しい突風は竜巻と認められると発表した。車2台が横転するなど被害が出ていた。気象庁によると、職員を派遣し現地調査を進めた結果、風速50メートルと推定。強さを6段階で示す改良藤田スケールは、下から2番目の「JEF1」とした。発生時、活発な積乱雲が通過中で、移動する渦を撮影した映像や確度の高い目撃証言が得られたため、竜巻と認めたという。