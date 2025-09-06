「ＤｅＮＡ２−３ヤクルト」（６日、横浜スタジアム）ヤクルトが接戦を制した。打線は四回無死一塁の場面で打撃好調の村上が、竹田の変化球を鋭いスイングで捉えてしぶとく左前に運び、８試合連続安打をマークした。六回に打線が奮起。浜田が左越えに２号ソロを放って先制した。なおも１死二塁の場面で村上が申告敬遠で歩かされ、その後は２死満塁と好機が広がり古賀が右前打を放って２点目を奪う。さらに二走・村上が巨体