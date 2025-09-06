きのう（5日）午後、茨城県日立市で車2台が横転した突風被害について、水戸地方気象台は、竜巻によるものと認定しました。きのう午後1時半過ぎ、茨城県日立市のJR常磐線・大甕駅近くの駐車場で、停めてあった車2台が突風で横転する被害が出ました。この突風は、台風15号の接近による影響で発生したとみられていますが、水戸地方気象台はきょう（6日）、機動調査班を現地に派遣して調査を行った結果、「竜巻と認められる」と発表し