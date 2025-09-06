◇フィギュアスケートチャレンジャーシリーズ木下グループ杯第２日（６日、関空アイスアリーナ）女子はショートプログラム（ＳＰ）１位で昨季世界選手権（米ボストン）銅メダルの千葉百音（木下グループ）が、フリーでも１位の１４３・４８点をマーク。２１６・５９点の自己ベストで優勝した。チャレンジャーシリーズ初制覇で、本格化する五輪シーズンへ弾みをつけた。「ロミオとジュリエット」を情感たっぷりに舞った。