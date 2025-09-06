嵐の櫻井翔が主演を務める、日本テレビ系ドラマ“占拠シリーズ”第3弾『放送局占拠』（毎週土曜後9：00）の第8話が、きょう6日に放送された。武装集団・妖（あやかし）の「座敷童」の素顔が明らかになった。【場面写真】ネタバレ注意！武装集団・妖「座敷童」の正体櫻井が武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年『大病院占拠』、24年『新空港占拠』と続編が制作され、今作は3作目。一瞬も気の抜けない完全オリジナルのタ