将棋の棋士養成機関「奨励会」の第７７回三段リーグ最終節が６日、東京・渋谷区の将棋会館で行われた。岩村凛太朗三段が１４勝４敗で今期の最高成績を収め、１０月１日付で四段に昇段することが決まった。対局後の会見では「かなりの熱戦で、終局後は頭が真っ白の状況だった。２局目終了後に仲間から祝福の声をもらって、（昇段を）実感しました」と心境を明かした。２０１７年に奨励会に入り、２１年１０月から三段リーグに