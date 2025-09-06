オウム真理教幹部らに殺害された坂本堤弁護士（当時３３歳）の遺体発見から３０年となった６日、発見場所の新潟県上越市にある慰霊碑前で追悼式が執り行われた。３県にそれぞれ位置する一家３人の慰霊碑はこれまで弁護士有志らが維持管理してきたが、高齢化を背景に、今後は日本弁護士連合会が主体となって管理を引き継ぐことになった。教団を追及していた坂本弁護士と妻の都子（さとこ）さん（同２９歳）、長男の龍彦ちゃん（