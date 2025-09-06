「ＤｅＮＡ２−３ヤクルト」（６日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは連勝が「２」でストップ。２位巨人とのゲーム差が１・５となった。先発のドラフト１位ルーキー・竹田は五回まで無失点に抑える好投を見せたが、六回に浜田に先制ソロを被弾し、５回１／３を４安打３失点。打線の援護にも恵まれず、プロ初黒星となった。打線は得点圏に走者を進めながらも、ヤクルト・山野の前に苦戦を強いられ五回まで無得点。３点ビハインド