ＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」が５日に放送され、くりぃむしちゅー・有田哲平がＭＣを務めた。この日は、ゆうちゃみこと古川優奈、とにかく明るい安村をゲストに迎えた。道中、ゆうちゃみは、ずん・飯尾和樹の気遣いを回想。「私がテレビに出始めた時に骨折したんですよ。スパイラル骨折して…複雑骨折で」と２０２２年の重傷を述懐した。「で、その時に初めて飯尾さんとお会いして。『大丈夫？』みたいな心配して