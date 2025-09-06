過去に配信し反響があったものを再編成しています。もっち・怖い女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakei)さんによる作品『貸して貸してママ友』第8話をごらんください。 幼稚園のお迎えのあと、主人公が他の子どもやママ友たちと公園でサッカーをして遊んでいると「うちの子にも貸してください」と同級生・Kくんのママがやってきました。人柄がよく見えたので快く仲間に入れたものの、仲良くなるにつれて本性をあらわします。