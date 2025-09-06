名古屋市熱田区で9月6日、パトカーから逃走していた乗用車が、信号待ちをしていた車に衝突し、逃走しています。6日午前10時半ごろ、南区内田橋1丁目の交差点で、信号無視をした乗用車をパトカーで警戒中の警察官が見つけました。パトカーは赤色灯をつけ、サイレンを鳴らして500mほど追跡しましたが、距離が離れていたことなどから、追跡を中止しました。乗用車はその後、逃走を始めた現場からおよそ1キ