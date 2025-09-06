◇セ・リーグ阪神4―1広島（2025年9月6日甲子園）阪神は広島に快勝した。DeNAがヤクルトに敗れ、阪神は優勝マジックを1まで減らした。7日の広島戦（甲子園）に勝てば2年ぶりのリーグ優勝が決まる。打線は1―1の6回無死一、三塁。森下がカウント3―1から広島・常広の外角直球を左前へ運び勝ち越した。敵失などで、その後も加点した。先発マウンドの門別は4回まで7安打を浴びながらも1失点でしのいだ。5回から継投に入り