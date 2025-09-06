2年ぶりのリーグ優勝へマジックを3としていた阪神は6日の広島戦（甲子園）で4―1で勝利。マジック対象となっていたDeNAがヤクルトに2―3で敗れたため、優勝マジックは1となった。7日の阪神優勝にかかわってくるのは、マジック対象となる巨人、DeNAの両球団だ。巨人は午後1時30分開始予定で中日と対戦する。ここで巨人が敗れたとしても優勝は決まらない。阪神は午後6時予定の広島戦、DeNAも午後6時開始でヤクルト戦となる。