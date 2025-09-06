◇プロ野球セ・リーグ 阪神 4-1 広島(6日、甲子園球場)広島は初回に先制するも、阪神に逆転負けを喫しました。打線は初回から猛攻。2アウトから好調・小園海斗選手のヒットで好機をつかむと、モンテロ選手のタイムリーで先制に成功します。援護を手に今季3度目の先発マウンドにあがった常廣羽也斗投手は圧巻の好投を披露。強力阪神打線を相手に3回まで無安打に抑えます。しかし4回には味方のエラーと四球でピンチを招くと、この日