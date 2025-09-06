◇プロ野球セ・リーグ 阪神 4-1 広島(6日、甲子園球場)阪神は初回に先制を許すも、逆転勝利を収めました。他球場の結果を受け、優勝マジックは「1」に到達しています。この日の先発マウンドにあがったのは約3ヶ月ぶりの先発登板となった門別啓人投手。初回は2アウトまで順調に持ち込むも、好調の小園海斗選手にヒットを許すと、続くモンテロ選手にライン際に落ちる先制タイムリーを浴びました。援護したい阪神打線でしたが、対する