秋を告げる香り、金木犀。Q+の新作ダメージケアシャンプー＆トリートメントは、甘すぎずすっきりとした大人の香りが魅力です♡泡立てた瞬間からバスルームに広がる金木犀の香りに包まれながら、毛髪内部の補修成分や保湿成分で髪も心も満たされる、特別なバスタイムをお届けします。数量限定なのでぜひこの機会に、お見逃しなく！ 金木犀香るQ+の秋限定ヘアケア Q+ダメージケアシャンプ&