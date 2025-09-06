トリノ五輪フィギュアスケート女子で金メダルの荒川静香さん（43）が、6日放送のTBS系「ジョブチューンSP」（後7・25）に出演し、金メダル獲得に役立った意外なアルバイト経験について語った。番組では「世界一のアスリート大集合」と称し、五輪や世界大会で頂点に立ったアスリートたちが、頂点に立つために自らに課していた驚きのルールや知られざる裏事情を告白した。荒川さんは、「飛躍できたのは、サブウェイでアルバイト