DeNA戦に先発したヤクルト・山野＝横浜ヤクルトが継投で逃げ切った。六回に浜田のソロと古賀の2点打で3点を奪った。山野が6回を2失点で3勝目。救援3投手が得点を許さなかった。星は10セーブ目。DeNAは六回に1点差に迫ったが、その後は攻めきれなかった。