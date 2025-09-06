神奈川ダービーに向けた大型トラックの展示イベント＝横浜市西区のクイーンズスクエア横浜Ｊ１残留を目指す横浜Ｍが川崎との「神奈川ダービー」（１３日・日産ス）を盛り上げようと、広告用の大型トラックを利用した集客活動に力を入れている。６日には横浜市西区の商業施設「クイーンズスクエア横浜」で応援メッセージを募るイベントを行い、ファン・サポーターに共闘を呼びかけた。テーマは、選手とサポーターが終盤戦に向け