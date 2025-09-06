【モデルプレス＝2025/09/06】9月6日、さいたまスーパーアリーナにて「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）が開催された。TBS系ドラマ「君の花になる」（2022年）内のボーイズグループ・8LOOMのメンバー7人のうち6人が出演した。【写真】8LOOMメンバー、ランウェイ上で絡み◆高橋文哉・宮世琉弥ら8LOOM6人集結に反響8LOOMは「君の花になる」から誕生した劇中ボーイズグルー