◇明治安田J3リーグ第26節讃岐3―4奈良（2025年9月6日ロートフィールド奈良）讃岐は守備の綻びが生じ、4試合ぶりの黒星を喫した。順位はJFL降格圏内19位・長野と同勝ち点の18位に転落。金鍾成監督は「中盤でパスをカットされて、持っていかれてしまう。そのへんが課題ではある。スタミナか技術の問題か…そのへんを受け止めて次に進ませないといけない」と表情を曇らせた。前半はボールを握って主導権を握る展開だった。