サッカーのU―23（23歳以下）アジア・カップ予選は6日、ヤンゴンで行われ、1次リーグB組の日本はミャンマーに2―1で勝ち、2連勝とした。後半追加タイムに名和田（G大阪）がPKを決め、勝ち越した。9日の第3戦でクウェートと対戦する。（共同）