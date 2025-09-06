SUBARU戦で完投勝利を挙げたヤマハ・佐藤廉＝東京ドーム社会人野球の都市対抗大会第10日は6日、東京ドームで準々決勝3試合が行われ、ヤマハ（浜松市）日本生命（大阪市）王子（春日井市）が準決勝に進んだ。ヤマハは三回までに5点を奪い、SUBARU（太田市）を5―4で下した。日本生命は山田が2本塁打を放ち、鷺宮製作所（東京都）に4―2で勝った。王子はJFE東日本（千葉市）に9―1で快勝した。7日の準決勝は三菱自動車岡崎（岡