9月6日、モンゴルのウランバートルで『FIBA U16アジアカップ2025』の準決勝が行われ、U16男子日本代表が大会3連覇中のオーストラリア代表と対戦した。 日本は大黒柱である白谷柱誠ジャックが欠場。試合は序盤からオーストラリアの猛攻に遭い、第1クォーターを10－31と21点ビハインドで終えることに。日本は越圭司を中心になんとか得点を重ねるも、第2クォーターにはさらに