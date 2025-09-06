リバプールウィメンが5日にクラブ公式X(旧ツイッター/@LiverpoolFCW)を更新し、日本女子代表(なでしこジャパン)のDF清水梨紗とMF長野風花の“仲良しツーショット”を披露した。クラブが投稿したのはトレーニングルームでのワンシーン。横になって下半身のチューブトレーニングを行う長野に対し、新加入の清水が笑顔で見下ろしながら指をさす構図となっている。シュールにも見える1枚に「何が起きたんだ???」「どういう状況??