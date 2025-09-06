【J3第26節】(いちご)宮崎 2-3(前半1-2)栃木SC<得点者>[宮]橋本啓吾(33分)、阿野真拓(55分)[栃]五十嵐太陽(45分+4)、中野克哉(45分+6)、太田龍之介(53分)<退場>[宮]武颯(22分)<警告>[宮]井上怜(75分)、橋本啓吾(76分)[栃]中野克哉(43分)、棚橋尭士(71分)、青島太一(90分+1)主審:酒井達矢