【J3第26節】(Axis)鳥取 1-2(前半0-1)福島<得点者>[鳥]富樫佑太(79分)[福]森晃太(32分)、清水一雅(90分+4)<警告>[鳥]曽我大地(45分+1)、温井駿斗(76分)[福]柴田徹(84分)主審:上田隆生