【J3第26節】(CFS)栃木C 3-2(前半2-2)松本<得点者>[栃]平岡将豪(20分)、バスケス・バイロン(22分)、岡庭裕貴(59分)[松]菊井悠介(18分)、野々村鷹人(27分)<警告>[松]杉田隼(50分)、高橋祥平(77分)、菊井悠介(90分+1)観衆:3,150人主審:小林健太朗