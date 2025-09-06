【J3第26節】(沖縄県陸)琉球 3-2(前半2-1)群馬<得点者>[琉]富所悠2(38分、45分+3)、曽田一騎(90分+1)[群]高澤優也(20分)、安達秀都(60分)<警告>[琉]永井颯太(68分)、津覇実樹(90分+5)[群]高橋勇利也(36分)主審:山岡良介