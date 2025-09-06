【J3第26節】(ミクスタ)北九州 0-1(前半0-0)岐阜<得点者>[岐]西谷亮(61分)<警告>[北]高吉正真(45分+4)、樺山諒乃介(90分+2)[岐]生地慶充(65分)、西谷亮(90分+7)主審:原田雅士