【J3第26節】(ロートF)奈良 4-3(前半0-0)讃岐<得点者>[奈]岡田優希2(60分、79分)、中島賢星(75分)、田村翔太(84分)[讃]川西翔太(47分)、岩岸宗志(83分)、江口直生(88分)<警告>[奈]神垣陸(87分)、澤田雄大(90分+4)[讃]内田瑞己(35分)、上野輝人(55分)観衆:1,952人主審:岡宏道