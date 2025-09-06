【J3第26節】(ギオンス)相模原 2-1(前半0-0)長野<得点者>[相]西久保駿介(55分)、高野遼(85分)[長]進昂平(67分)<警告>[長]古賀俊太郎(11分)、酒井崇一(25分)、冨田康平(40分)主審:佐々木慎哉