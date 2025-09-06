¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û King & Prince¤¬10·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥é¥¤¥ÖBlu-ray¡õDVD¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢3»þ´ÖÄ¶¤¨¤ÎMC¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ê¤É¤ò¼ýÏ¿ ËÜºî¤Ï¡¢2024Ç¯10·î26Æü¤«¤éÁ´¹ñ9ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～¡Ù¤ÎÄÉ²Ã