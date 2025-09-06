男子個人総合を制した川上翔平の平行棒＝エスフォルタアリーナ八王子体操の全日本シニア選手権は6日、東京都八王子市のエスフォルタアリーナ八王子で行われ、男子は川上翔平が6種目合計85.466点で個人総合を初制覇した。ともに世界選手権（10月・ジャカルタ）代表の橋本大輝は2位、岡慎之助は鉄棒の演技前の練習で落下して腰を痛め、途中棄権した。川上は種目別で跳馬、平行棒、鉄棒を制し、徳洲会の3連覇に貢献した団体総合を