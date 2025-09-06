北海道室蘭市で開かれた「室蘭満天花火」＝6日夜北海道室蘭市で6日、「室蘭満天花火」が初開催され、市街地を見下ろす斜面に設けられた会場では、米津玄師らの人気曲に合わせて色とりどりの花火が打ち上がり、レーザー光も夜空を照らした。事務局によると打ち上げ数は国内最大級の約3万5千発で、約2万人が来場した。地元紙「室蘭民報」が1945年12月の創刊から80年になるのに合わせ、人口減少が進む地元を盛り上げようと地域の