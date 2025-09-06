FRUITS ZIPPERのミントグリーン担当・櫻井優衣が、ユニバーサルミュージックよりソロメジャーデビューすることを発表した。発表が行われたのは、9月6日（土）さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(以下、TGC)のNailie Beautyのステージにて。本人からの発表後にはソロメジャーデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」がサプライズで初披露された。今年20年