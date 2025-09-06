©Storm Labels Inc.Kis-My-Ft2のメンバーであり、俳優としても活動する玉森裕太の初単独ドキュメンタリー番組『玉森裕太 MODE』の配信が決定した。発表が行われたのは、9月6日(土)＜Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT＞Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホールで行われた愛知公演にて。配信プラットフォーム・配信開始日などの番組の詳細は後日発表される。番組では、2025年6月に開幕したKis-My-Ft2のアリーナツアー＜Kis-M