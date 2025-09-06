VII DAYS REASONが、2ndフルアルバム『STEEL BOYS』を10月8日にリリースすることを発表した。◆VII DAYS REASON 動画2025年4月から連続配信リリースしたシングル「羅針盤」・「Bite Me」・「Champions」を含む、これまでの経験を基にしたジャンルレスでユーモアに富んだ全12曲が収録されており、故郷北九州の営みを歌にし、バンドらしさを追求し続ける中で、新たな挑戦が詰まった作品となっているという。このアルバムは、人が育っ